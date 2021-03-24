Проект «MASTER’S CLUB» – это доступные каждому знания и интеллектуальное пространство для обмена мнениями. Любой желающий сможет принять участие в интерактивных лекциях руководителей магистерских программ, ведущих преподавателей Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, погрузиться в разбор наиболее актуальных тем и получить ответы на волнующие вопросы.

— «Проект «MASTER’S CLUB» – это цикл открытых вебинаров с полезной и актуальной информацией. Профессиональное понимание проблем, освещённых по мере реализации проекта, полезно не только студентам, но и работающим людям: как линейным сотрудникам, так и руководителям для выбора эффективных стратегий в непростой динамично меняющейся среде. Вебинары проводят руководители магистерских программ, ведущие преподаватели ПИУ РАНХиГС. Весь материал чётко структурирован, легко воспринимается слушателем. Советую всем, кто ещё не присоединился к проекту, записаться, не сомневаясь в полезности предлагаемого материала! Уверена, вам понравится, – отметила заместитель директора Поволжского института управления РАНХиГС Ирина Иванова.

Ознакомиться с расписанием занятий и оставить заявку на участие в проекте Вы можете на официальном сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС (https://piu.ranepa.ru/).

