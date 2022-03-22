Похоронка пришла с Украины в Маркс Саратовской области родным военнослужащего Александра Хасанова.

Как рассказала мама погибшего солдата Инна Николаева, Александру было 25 лет, когда он погиб при исполнении воинского долга на территории Украины.

Ее сын закончил местный техникум и принимал активное участие в спортивных соревнованиях района.

Прощание с земляком, который не пожалел своей жизни ради выполнения приказа командования, состоится 22 марта по адресу: город Маркс, проспект Ленина, д. 102А, похоронное бюро «Реквием» с 12.00 до 15.00.