Сегодня в поселке Увек открылась государственная аптека — вторая в Саратове. С просьбой об открытии аптечного пункта месяц назад в отделение «Единая Россия» в Заводском районе обратились ветераны Заводского района и заместитель председателя областного совета ветеранов Юрий Марков.

Вопросом занялся и.п. секретаря местного отделения партии, депутат областной думы Андрей Воробьев. Местные жители рассказали ему, что им приходится ездить за лекарствами за несколько километров, поскольку аптеки поблизости нет. Отметим, в Увеке проживает более двух тысяч человек.

Совместно с минздравом области было принято решение выделить помещение в местной поликлинике № 4. Воробьев организовал ремонт помещения под аптеку и кабинета, где работают врачи.

— Подчеркну, поскольку аптека государственная, то наценка на препараты здесь будет минимальна, — заметил парламентарий.