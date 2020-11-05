Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев посетил детский сад № 81 в Летном городке в Энгельсе, которому парламентарий ранее оказал финансовую помощь.

На выделенные средства в помещении одной из групп установили новые пластиковые окна, а также отремонтировали санузел. На преобразования потратили 120 тысяч рублей.

— Раньше были старые окна, дуло из всех щелей. Сейчас на пороге зимних холодов в помещении тепло и комфортно, – рассказала заведующая детского сада Татьяна Моисеенко.

Отметим, дошкольное учреждение открылось 35 лет назад. В нем воспитываются более 250 детей.