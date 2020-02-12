Представители Саратовского НПЗ, входящего в ПАО «НК «Роснефть», приняли участие в открытии современного компьютерного класса для обучения пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья в ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Саратовского района». Занятие для первой группы слушателей провел заведующий кафедрой МиИСЦЭ, кандидат технических наук Саратовского социально-экономического института Игорь Волошин.

Оборудование для нового класса – восемь ноутбуков, проектор, экран и МФУ, приобретено на благотворительные средства ПАО «Саратовский НПЗ». С его помощью компьютерной грамотности будет обучаться более 120 человек в год. За время прохождения курса слушатели научатся пользоваться интернетом, электронной почтой, Единым порталом государственных услуг и др. Обладая навыками работы на компьютере, люди, не выходя из дома, смогут записаться на прием к врачу, оплатить коммунальные услуги, узнать последние новости и т.д. В целом, это значительно облегчит решение проблем социальной адаптации граждан, находящихся на заслуженном отдыхе, и людей с ограниченными возможностями здоровья.

С торжественным открытием компьютерного класса первых участников программы поздравили директор центра Елена Прахова, глава администрации Соколовского МО Юрий Филимонюк и другие представители администрации Соколовского муниципального округа. Они также выразили благодарность Саратовскому НПЗ и компании «Роснефть» за оказанную благотворительную помощь.

Участники урока отметили, что обучение работе на компьютере откроет для них новые возможности и с удовольствием поделились своими планами.

Например, Юлия Курочкина планирует создать альбом, в который хочет собрать фотографии своих родственников и их воспоминания, и передать его детям и внукам.

Галина Кирик надеется найти своих родственников и знакомых, которых судьба разбросала по всей стране, а также приобрести новых друзей.

— Если мы не храним память о прошлом, о своих близких, своей Родине, мы очень многое теряем. Поэтому я планирую найти информацию об истории нашей семьи, и донести ее до своих внуков. Думаю, что благодаря этим курсам моя мечта сбудется, — говорит Наиля Чепкунова.

Компания «Роснефть» постоянно реализует благотворительные программы в регионах своего присутствия через свои дочерние общества, в том числе ПАО «Саратовский НПЗ». Программы направлены на дальнейшее устойчивое развитие регионов и повышение качества жизни населения.

В 2019 году в рамках реализации благотворительной программы Саратовским НПЗ оказана финансовая помощь 12 социально значимым организациям и учреждениям нашего региона. Особый акцент был сделан на реализации проектов, направленных на улучшение качества жизни детей и подростков в сфере здравоохранения, спорта и в социальной сфере. Среди получателей благотворительной помощи в 2019 году: комплексный центр социального обслуживания населения Саратовского района, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возвращение», областная клиническая психиатрическая больница, школы олимпийского резерва по нескольким спортивным дисциплинам и др.

В благотворительную деятельность предприятия вовлечены и его работники. Например, в преддверии Дня знаний коллектив Саратовского НПЗ принял участие в благотворительной акции «Тропинка к школе», целью которой является оказание помощи малообеспеченным семьям, проживающим в сельской местности. Для детей из таких семей были закуплены канцтовары и школьные рюкзаки. Также школьные принадлежности были закуплены для первоклашек, проходящих реабилитацию в социальном центре «Возвращение». На постоянной основе работники предприятия перечисляют средства на лечение тяжелобольных детей, собирают одежду, обувь и игрушки для малообеспеченных семей города и области.