Депутат Саратовской областной думы от «Единой России» Андрей Воробьев помог перевезти на родину останки солдата из Энгельса, который погиб во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказал член Энгельсского отделения «Боевого Братства» Денис Чалов.

Речь идет об останках Ивана Белицкого. Он ушел на фронт в 1941 году. Служил механиком-водителем 333-го танкового батальона. В 1943 году покровчанин погиб в боях под Смоленском.

В сентябре этого года бойцы поискового отряда «Набат» нашли останки солдата около деревни Дворищи.

Денис Чалов рассказал, что 2 ноября в Вязьме прошла торжественная передача останков, на следующий день их встретили на родине. По словам члена «Боевого Братства», жетон солдата остался в хорошем состоянии, это позволило поисковикам опознать погибшего. Кроме того, из личных вещей Белицкого сохранились ложка и пять монет.

На встрече с Чаловым Андрей Воробьев подчеркнул, что подобные мероприятия помогают воспитывать патриотизм у населения. Член «Боевого Братства» поблагодарил депутата от имени организации и смоленского поискового отряда.

Останки солдата захоронят 17 ноября.