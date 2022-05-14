Трагедия, унесшая жизнь маленькой девочки, произошла в ночь на 14 мая в Саратовской области.

Как сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Телеграм-канале, в поселке Свободный Базарно — Карабулакского района сгорел частный жилой дом.

— На пожаре погиб ребёнок 5 лет. Девочка. Гостила с Краснодарского края, — рассказал о подробностях ЧП Олег Костин.

Министр рассказал, что девочка приехала с мамой из Краснодара к бабушке. Во время происшествия, когда вспыхнул дом, она спала в доме одна.

Все родственники проводили время у соседей.

— Пожар заметили около 12 часов ночи, когда весь дом уже полыхал. Дом сгорел дотла. Скорая выезжала. Ребёнок был мертв. Пострадавших больше не было. Обращались родственники с психологической травмой: оказана медицинская помощь, — подытожил Костин печальную утреннюю сводку.