Следователи устанавливают точную причину смерти 61-летнего мужчины.

Как сообщили в региональном СУ СКР, в ночь на 7 декабря в селе Отрадино Ртищевского района вспыхнул частный дом, в котором проживал 61-летний мужчина с 34-летним сыном.

Заметившие дым и пламя соседи вызвали МЧС.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, однако дом выгорел полностью.

Во время разбора конструкций сгоревшего строения в коридоре рядом с входной дверью были обнаружены останки тела. Скорее всего, они принадлежат 61-летнему хозяину домовладения.

Где находится его 34-летний сын, пока неизвестно.

Выяснилось, что в доме, где произошло ЧП, было электричество и также имелась дровяная печь. Что именно стало причиной пожара, теперь устанавливают эксперты.