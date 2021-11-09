Как сообщили в региональном СУ СКР интернет-изданию «Новости Саратова», признаков насильственной смерти на телах погибших женщины и ее знакомого при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным, их смерть наступила вследствие отравления продуктами горения.

Выяснилось, что очаг возгорания располагался на месте кухонной вытяжки.

Проводится расследование. Назначена экспертиза тел, после которой будет принято соответствующее процессуальное, — сообщили следователи.