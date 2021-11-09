Пожар произошел вечером 9 ноября в Вольске Саратовской области.
Как сообщили очевидцы происшествия, пламя вспыхнуло около 21.00 в одном из многоквартирных домов на улице Фирсова.
На 4-м этаже здесь загорелась квартира.
После тушения возгорания на месте ЧП были найдены тела 66-летней женщины и 57-летнего мужчины.
Как сообщили в региональном СУ СКР интернет-изданию «Новости Саратова», признаков насильственной смерти на телах погибших женщины и ее знакомого при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным, их смерть наступила вследствие отравления продуктами горения.
Выяснилось, что очаг возгорания располагался на месте кухонной вытяжки.
Проводится расследование. Назначена экспертиза тел, после которой будет принято соответствующее процессуальное, — сообщили следователи.