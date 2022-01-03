Трагедия случилась минувшей ночью в селе Тепловка Вольского района.

Как сообщили в региональном СУ СКР, здесь в частном доме сгрела пожилая семейная пара.

Заметившие огонь в доме соседи позвонили в 00.20 спасателям. Пожарные потушили дом, который полностью выгорел.

Сгоревшая крыша строения обрушилась и погребла под собой супругов — 72-летнего мужчину и 65-летнюю женщину.

По мнению экспертов, возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы.