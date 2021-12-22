В сгоревшем строении пожарные нашли тело 57-летнего мужчины.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, вечером 21 декабря жители села Белогорное Вольского района заметили пожар в доме, где жил их 57-летний односельчанин.

Прибывшие по вызову соседей пожарные потушили возгорание. Уточняется, что жилое строение сгорело полностью.

После разбора конструкций сгоревшего здания были обнаружены останки тела хозяина дома. Следователями установлено, что в домовладении было печное отопление.

По предварительной версии, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем. Проводится проверка. Назначен ряд экспертиз.