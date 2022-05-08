Днем 7 мая в Петровском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил глава минздрава Саратовской области Олег Костин.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, авария произошла в три часа на 528 км трассы «Нижний Новгород — Саратов». На дороге столкнулись «ВАЗ-2114» и «Lexus».

В результате ДТП погибла 26-летняя девушка, которая находилась на пассажирском сидении «ВАЗа». Она скончалась при транспортировке в больницу. Водителя «четырнадцатой», которой управлял 20-летний парень, госпитализировали.