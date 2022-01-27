В Саратовской области вакцинировались уже 1 213 544 человека, при этом из общего числа вакцинированных 32,7% — это граждане старше 60 лет. Такие данные сегодня, 27 января, на брифинге озвучил заместитель министра здравоохранения области Денис Грайфер.

На сегодняшний день в регионе для приема больных COVID-19 развернуто 1558 коек.

-Дополнительного развертывания коек не требуется. Однако, если ситуация ухудшится, в течение трех дней мы готовы развернуть 4800 инфекционных коек. Мы также прорабатываем вопрос создания резерва в 1000 дополнительных коек. Скоро откроется новая инфекционная больница в Елшанке, которая позволит нам покрыть этот резерв, — сообщил Грайфер.