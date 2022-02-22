Вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР протестировали на коронавирус и обеспечили мобильной связью. Об этом сообщает телеграмм-канал «Время Саратовское».

Минздравом области оперативно организована работа по тестированию на коронавирус граждан, вынужденно прибывших с территории народных республик.

Прибывшим планируется провести обследование на наличие неинфекционных хронических заболеваний, при необходимости им окажут медицинскую помощь и обеспечат лекарствами.

—Для связи с родными жителей Донбасса, прибывших на территорию нашего региона, обеспечили сим-картами для общения на льготных условиях, — уточнили в ведомстве.