Прибытие людей в Саратов из других городов, в частности из Москвы отслеживается в первую очередь на железнодорожном вокзале. Такую информацию на ежедневном брифинге в среду, 29 апреля, озвучила замначальника Управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

— Работают специалисты Приволжского территориального отдела по ж/д транспорту, которые встречают приезжающие поезда и вручают прибывшим уведомления о самоизоляции. На въезде в область на автомобильном транспорте также вручаются уведомления, — отменила Матвеева.

Она уточнила, что вся полученная информация отправляется в Роспотребнадзор и ГУ МВД. Кроме того в этом задействован региональный минздрав.

— В случае если гражданин, находящийся на самоизоляции, не выполняет условия требований, то мы получаем такую информацию и вручаем ему документы в соответствии с которыми его можно привлечь к административной ответственности, — рассказала Матвеева.