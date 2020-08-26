Специалисты министерства природы и экологии Саратовской области обследовали пруд Хмелевский, в котором замечена массовая гибель рыбы, после публикации информационного портала «Новости Саратова».

В распространенном пресс-службой ведомства пресс-релизе сказано, что сегодня утром экологи провели обследование водоема и в трех местах обнаружили незначительное количество мертвой рыбьей молоди. В районе пруда отсутствуют производственные и прочие объекты, которые могли бы послужить источником загрязнения поэтому специалисты полагают, что причиной гибели рыбы могло послужить сочетание высокой температуры воды, небольшая глубина пруда и низкий водообмен.

Между тем, отобранные образцы погибшей рыбы были отправлены на исследование ветеринаров.

Напомним, сегодня жители Саратовской области сообщили о массовой гибели рыбы и раков в пруду рядом с селом Хмелевка.