В Аркадаке на пожаре в частном доме погибли две женщины и мальчики трех и пяти лет. Предварительной причиной послужил перегрев системы отопления в доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС и СУ СКР.

Напомним, 19 марта поступило сообщение о пожаре по адресу: Аркадак, улица Шатского, 10. Горел жилой деревянный дом на 3 квартиры. После тушения пожарные обнаружили тела двух женщин и двоих детей.

В сгоревшем доме проживала 73-летняя женщина, а также гостившие у нее 28-летняя женщина с двумя сыновьями 3-х и 5-ти лет. Возгорание жилища обнаружила соседка и вызвала пожарных.

Жилище отапливалось газовой печью. Предварительной причиной пожара явился перегрев системы отопления. Проводится проверка. Назначено судебно-медицинское исследование тел погибших.