Иностранцы за полтора месяца текущего года выбрали все квоты на разращение на временное проживание, выделенные для Саратовской области на 2021 год, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Напомним, на 2021 год Саратовской области было выделено 700 квот на получение РВП для работников-иностранцев. С начала года в органы полиции уже было подано 700 заявлений. В этой связи прием заявок-анкет о выделении квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание на территории Саратовской области приостановлен.

Свободные места могут появиться в случае отказов соискателям в выделении квот.