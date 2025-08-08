Приемная кампания-2025: в Вавиловском университете завершился основной этап зачисления

Основной этап зачисления в Вавиловский университет по состоянию на 7 августа 2025 года успешно завершен. Прием на бюджетные места в магистратуру продолжается до 16 августа 2025 года.

За текущий прием было подано свыше 17 тысяч заявлений от более чем 6 тысяч абитуриентов, что является рекордным за последние годы.

Из них:

Бакалавриат/специалитет — 14 398 заявления

Магистратура — 1143 заявления

По формам обучения:

Очная — 12572 заявление

Очно-заочная — 570 заявлений

Заочная — 4843 заявлений

Прием документов еще не окончен. Конкурс на инженерные направления остается высоким из-за востребованности на рынке труда: конкуренция достигает 6-7 человек на место.

В рамках реализации федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в Вавиловском университете открыты новые специальности и направления подготовки.

Студенты получают знания в области цифровизации сельского хозяйства, искусственного интеллекта и программирования систем для агропромышленного комплекса. Университет предоставляет возможность получения второго диплома IT-специалиста наряду с профильным образованием.

Средний проходной балл по популярным направлениям увеличился примерно на 4–6 баллов за последние годы, что говорит о повышении уровня зачисляемых в вуз абитурентов.

В рамках отдельной квоты в 2025 году было зачислено около 5% от общего числа абитуриентов, что на 10–15% больше по сравнению с прошлым годом благодаря поддержке государственных программ.

Вавиловский университет продолжает быть востребованным среди выпускников школ Саратовской области, особенно тех, кто участвует в программе «Агроклассы». В этом году более 280 выпускников агроклассов подали документы, из них девять окончили школу с отличием.

Также университет активно сотрудничает с промышленными и сельскохозяйственными предприятиями для организации стажировок и практик, что повышает шансы студентов на трудоустройство.

Доля «целевиков» составляет примерно 10% от общего набора. В прошлом году средний проходной балл у «целевиков» был ниже на 4-5 баллов по сравнению с поступившими на основные направления.

Также по отдельной квоте поступило 65 человек из числа участников СВО (боевых действий) и их детей.

В этом году цифровые платформы для подачи заявлений значительно расширили функционал: онлайн-консультации, чат-боты, мобильные приложения для отслеживания статуса заявлений. Это ускоряет коммуникацию и повышает прозрачность процесса поступления.

Ректор Вавиловского университета Дмитрий Соловьев отметил важность участия в федеральной программе «Приоритет-2030» и усиление качества подготовки специалистов с практикоориентированным подходом.

«Вавиловский университет – это вуз с почти 112 — летней историей. В настоящее время университет является одним из крупнейших и ведущих учебно-научно-производственных центров по подготовке соответствующих современным требованиям специалистов для агропромышленного комплекса Саратовской губернии, Поволжского региона и других субъектов Российской Федерации. Вуз решает важные задачи по достижению технологического суверенитета и обеспечению продовольственной безопасности страны.

Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова осуществляет подготовку востребованных на рынке труда специалистов, используя практикоориентированный подход. Обучение ведется на базе пяти институтов: генетики и агрономии, биотехнологии, инженерии и робототехники, агробизнеса, ветеринарной медицины и фармации. Здесь готовят генетиков, биотехнологив, ветеринаров, специалистов в области прикладной информатики, гидромелиорации, агрохимии и агропочвоведения и др.

Также студенты вуза получают знания и навыки в области цифровизации сельского хозяйства, искусственного интеллекта и программирования и имеют возможность получить второй диплом IT-специалиста.

Неоспоримым преимуществом при поступлении в Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова является созданный на его базе военный учебный центр. Военный учебный центр на базе вуза создан и открыт при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина».

Он также подчеркнул важность участия в программах Минобрнауки РФ, которые позволяют развивать инфраструктуру, лаборатории и научные проекты.

— В настоящее время вузу выделяют дополнительные средства на капитальный ремонт общежитий, развитие инфраструктуры, научно-исследовательских проектов, модернизацию лабораторий и улучшение материально-технической базы. Дополнительные гранты и программы поддержки позволяют создавать комфортные условия для научной деятельности и обучения, что повышает его привлекательность для амбициозных молодых специалистов.

Прием организован по более чем 120 программам бакалавриата и специалитета, а также около 50 программам магистратуры.

На бюджете выделено более 1 тысячи мест для бакалавриата/специалитета и более 500 — для магистратуры. Бюджетный прием будет полностью завершен 16 августа.

Ответственный секретарь приемной комиссии Михаил Левин отметил:

«В связи с переходом вуза в ведение Минобрнауки, был повышен минимальный балл ЕГЭ для поступления. Мы отмечаем, что качественный показатель абитуриентов вырос. На многие специальности средний балл достаточно высокий, даже по сравнению с другими региональными вузами. Абитуриенты целенаправленно идут в наш университет и выбирают лучшие и востребованные на рынке труда специальности. Абитуриенты активно пользуются суперсервисом «Поступление в вуз онлайн». Также отмечу, что подача документов лично пользуется высоким спросом. Ежедневно, более 100 преподавателей Вавиловского университета консультируют онлайн и лично абитуриентов и их родителей. Прием на бюджетные места в магистратуру продолжается до 16 августа до 18:00».

