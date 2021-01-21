Генеральный прокурор РФ уволили прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова из прокуратуры после трех возбужденных уголовных дел, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В релизе ведомства сообщается, что региональное следственное управление обратило внимание районных судов на тяжесть содеянного и вероятность попыток незаконного воспрепятствования расследованию Пригаровым.

— Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 14 января 2021 года Андрей Пригаров уволен из органов прокуратуры за нарушение Присяги прокурора, а также совершение поступка, порочащего честь прокурорского работника, — говорится в сообщении.

Напомним , Андрея Пригарова считают виновным в многочисленных случаях покровительства коммерческим структурам и превышении служебных полномочий.