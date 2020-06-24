В Хвалынске местная жительница, отбывающая наказание по приговору суда, устроилась отбывать наказание, но работодатель ее не обеспечил спецодеждой, сообщает прокуратура Саратовской области.

К исправительным работам приговорили 39-летнюю местную жительницу. Она устроилась в МУ «Служба благоустройства города Хвалынска» на должность подсобного рабочего для отбывания наказания, вынесенного судом. Но надлежащей спецодеждой женщину не обеспечили, хотя работодатель обязан был это сделать в соответствии с трудовым законодательством

Прокуратура города подала исковое заявление из-за нарушения Трудового кодекса РФ, требования прокурора были удовлетворены, и сотрудницу обеспечили необходимой спецодеждой за счет работодателя.