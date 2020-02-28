Неизвестная женщина из Энгельса Саратовской области продает талоны на вывоз мусора, сообщает пресс-служба регоператора.

В контакт-центр обратились жительница одного из домов по улице Маршала Василевского, рассказавшая, что некая женщина от имени регоператора предложила ей купить талоны на вывоз испорченной бытовой техники — микроволновых печей, холодильников и прочего подобного мусора. По словам обратившейся, подобные предложения поступают и к другим жителям района «Мелиорации».

— К сожалению, региональный оператор достаточно часто сталкивается с фактами нарушения законодательства в сфере обращения с ТКО. Любая бытовая техника, например, холодильники, газовые плиты, микроволновки то есть отходы, образованные в процессе жизнедеятельности относятся к крупногабаритным отходам, которые входят в состав твёрдых коммунальных и подлежат вывозу с контейнерных площадок в рамках установленного тарифа. Дополнительно заключать договора или покупать талоны на вывоз бытовой техники не требуется. Обращаю внимание, что крупногабаритные отходы необходимо размещать в бункерах-накопителях или специальных отсеках контейнерных площадок, чтобы их вывезли в общем порядке, — объясняет директор регионального оператор Михаил Андреев.