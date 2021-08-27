Сегодня на тротуаре саратовской улицы появилась надпись «с турецким акцентом».

Фото и видеозаписи выложили очевидцы в социальной сети Вконтакте.

Прилетевший в Саратов турок мелом на асфальте выразил свои чувства на русском языке так, как сумел.

— Я целовать тебя в Турции. Теперь я хочу целовать в Саратов. Не бойся, открой дверь. Серкан. Встретимся на субботу, — такое послание он оставил на асфальте своей саратовской возлюбленной.

Кому именно адресовано послание горячего южанина, осталось загадкой. Но совершенно точно, что девушка из Саратова основательно зацепила турецкого мачо.

Фото: соцсети