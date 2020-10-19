Холдинг «РЖД», банк ВТБ и Mastercard интегрировали сервис безопасных платежей Masterpass в приложение для покупки билетов «РЖД Пассажирам».

Пассажиры, которые пользуются этим сервисом, получили еще один способ быстро и просто оплачивать покупку билетов на поезда — онлайн.

Пользователю Masterpass достаточно один раз сохранить карту в сервисе, чтобы затем расплачиваться ей при покупке билетов в приложении «РЖД Пассажирам» и на других сайтах, подключенных к Masterpass. Сервис по хранению реквизитов защищён системой безопасности Mastercard.

— Цифровые сервисы, которые мы предлагаем нашим пассажирам, делают поездки по железным дорогам удобнее и комфортнее, причем начиная с этапа выбора и покупки билета. Благодаря новым функциям приложения «РЖД Пассажирам», внедренным вместе с нашими партнерами, оформить и оплатить билет можно буквально в несколько кликов. При этом работа над новыми опциями не прекращается, в том числе благодаря обратной связи, которую мы получаем от наших клиентов, — говорит заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

— Интеграция сервиса Masterpass в мобильное приложение РЖД позволит значительно ускорить процесс приобретения железнодорожных билетов онлайн. Мы со своей стороны готовы обеспечить бесперебойную работу сервиса, чтобы процесс покупки билетов был комфортным и безопасным. А идентификация по номеру мобильного телефона упростит пользователям дальнейшие покупки на других площадках, также подключенных к этому сервису, — отмечает вице- президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.