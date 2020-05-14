Депутат Государственной Думы Евгений Примаков (фракция «Единая Россия») оказал благотворительную помощь сотрудникам Саратовской городской клинической больницы №1 им. Ю.Я.Гордеева. Помощник депутата Илья Кухарев передал учреждению комплекты многоразовых защитных костюмов для медицинских работников.

На базе медучреждения функционирует отделение для оказания медицинской помощи больным с внебольничными пневмониями. Созданы бригады врачей и медицинских сестер. Отделение укомплектовано необходимым оборудованием, средствами индивидуальной защиты и инвентарем. Многоразовые костюмы помогут защитить медицинских работников от возможного заражения инфекцией.

Главный врач больницы Евгений Ковалев от лица всего коллектива выразил благодарность за оказанную помощь.

— В сложившихся сегодня условиях на первом месте – средства индивидуальной защиты медицинских работников. Благодаря оказанной благотворительной помощи наш «стратегический» запас пополнился столь необходимыми многоразовыми костюмами, – отметил Ковалев.