Завтра, 31 января, в Саратов приедет депутат Госдумы Евгений Примаков. Об этом сегодня утром он написал своем телеграм-канале.

— Поедем на Увек в субботу. Очень хочу проверить как в Заводском снег убирают. С соответствующими выводами, — сообщил чиновник.

Стоит отметить, вчера, 29 января, мэр Михаил Исаев провел рейд по городу. Градоначальник проверил, как убирают снег.

На своей странице в Instagram градоначальник пообещал, что ночью снег будут убирать 270 машин.

— Планируется вывезти порядка 2,5 куб. метров снега, а на обработку противогололедными материалами использовать около 1,5 тысячи тонн, — написал мэр.