Завтра, 31 января, в Саратов приедет депутат Госдумы Евгений Примаков. Об этом сегодня утром он написал своем телеграм-канале.
— Поедем на Увек в субботу. Очень хочу проверить как в Заводском снег убирают. С соответствующими выводами, — сообщил чиновник.
Стоит отметить, вчера, 29 января, мэр Михаил Исаев провел рейд по городу. Градоначальник проверил, как убирают снег.
На своей странице в Instagram градоначальник пообещал, что ночью снег будут убирать 270 машин.
— Планируется вывезти порядка 2,5 куб. метров снега, а на обработку противогололедными материалами использовать около 1,5 тысячи тонн, — написал мэр.
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Сегодня в ночь в работах по очистке от снега магистралей и тротуаров задействовано порядка 270 единиц специальной дорожной техники, которые образуют 34 звена. Планируется вывезти порядка 2 500 куб. м снега, а на обработку противогололедными материалами использовать около 1500 т. Снегопад продолжается, будьте внимательней на дорогах!