Депутат Государственной думы России Евгений Примаков прокомментировал на своей станиц в социальных сетях новость о закрытии производства холодильников «Саратов» на «СЭПО».

-К новости про закрытие СЭПО, буквально недавно писал как о новости вероятной и вот оно, догнало. Добавлю ещё раз: если склочничающие ещё и между собой владельцы предприятия осознанно настроены его разорить, обанкротить, вывести оттуда деньги и оставить людей без работы, то все усилия найти предприятию партнёров, контракты или ещё какие шансы на выживания бессмысленны против такой злой и бездарной воли.

Но потом владельцы должны понимать и последствия.

Пока что предприятие зарабатывает, насколько я знаю, на других государственных контрактах. Но утрата — вполне осознанная, то есть ещё и внеэкономическая — целого направления это очень серьезная ошибка: на этот раз не власти, а владельцев, — пишет Евгений Примаков.