Сейчас “скорая помощь” работает в напряженном режиме, набольшая нагрузка приходится на Саратов, Энгельс, Балашов, Балаково, Вольск.

В областном центре за сутки совершается примерно 500 вызовов на жалобу затрудненного дыхания. Об этом сообщил замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер на брифинге.

Если речь идет об острых травмах и патологиях, на доезд до адреса приходится менее 20 минут. В случае необходимости срочной, но не экстренной помощи — несколько часов.

Данные по вызовам, которые не обслуживаются “скорой” передаются в амбулаторные поликлиники.

Граждан призывают не поддаваться панике, а звонить медикам тогда, когда речь идет о жизни и смерти.

Пресс-секретарь регионального Минздрава Анастасия Усова уточнила, что на выезды, связанные с коронавирусом, отправляются особые бригады. Время доезда больше, потому что после каждого вызова необходимо обрабатывать машину.