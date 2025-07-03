Принимаем эстафету инклюзивного проекта

5 июля в Саратове Балаковская АЭС проводит региональный парусный фестиваль «Волжская Венеция».
В программе фестиваля:
- мастер-классы и тренинги;
- творческие выступления и адаптивные игры;
- парусная регата с инклюзивными экипажами — главная часть праздника.
Вместе в одной команде под парусами проедут по Волге люди без инвалидности и с ограничениями по здоровью.
Фестиваль проводится в рамках большого инклюзивного проекта «Паруса Духа в атомных городах».
Он раскрывает скрытые возможности, учит ценить жизнь и помогает стать лучше.Здесь незрячие на равных общаются с глухими, здоровые с инвалидами. Таким образом Росатом развивает инклюзивную культуру!
Начало фестиваля в 12:00.
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Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
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