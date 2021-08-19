В России не станут вводить принудительную вакцинацию учащихся, об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Его слова передает «Интерфакс».

«Обязательной вакцинации не будет никогда. Вакцинация будет добровольной, по эпидпоказаниям», — подчеркнул заместитель директора.

По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, учебный год будет проходить в привычном очном формате. Горелов порекомендовал привиться детям с хроническими заболеваниями.