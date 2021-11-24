Принят закон о бюджете Саратовской области на 2022 год и на плановый период 2023 — 2024 годов.

Сегодня, 24 ноября, на заседании Облдумы депутаты в двух чтениях приняли законопроект. Об этом информирует пресс-служба областного правительства.

Губернатор Валерий Радаев сообщил в связи с этим следующее:

«Была проведена тщательная работа по подготовке бюджетов области на 2022 год и два последующих. Сохранена приоритетность социальной направленности. Рост благополучия жителей, развитие территорий – первостепенные задачи. А это значит, средства пойдут на повышение зарплат бюджетников, социальные выплаты и меры поддержки, на инфраструктурные проекты, ремонт дорог, строительство объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, на реализацию действующих и новых программ. На решение вопросов, жизненно важных для людей, жизненно важных для региона».

Основные параметры регионального бюджета на 2022 год составят по доходам 118,2 млрд рублей, по расходам — 126,2 млрд рублей.

В бюджете на 2023 год запланированы доходы в 119,8 млрд рублей, расходы — в 126,2 млрд рублей.

В областном бюджете на 2024 год намечены доходы — 124,4 млрд рублей, расходы — 126,8 млрд рублей.