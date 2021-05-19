В Госдуме в третьем, окончательном, чтении приняты поправки, подготовленные «Единой Россией» для реализации социальных положений послания президента РФ.

Теперь больничные по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно будут оплачиваться в размере 100 процентов от заработка.

В Саратовской детей до семи лет — около 218 тысяч. Норма заработает с 1 сентября 2021 года.

Кроме того, теперь женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящиеся в сложной жизненной ситуации, смогут получать ежемесячную выплату. Это коснется тех, чей доход ниже прожиточного минимума взрослого человека в регионе. С 1 июля такое пособие в среднем по стране составит 6,35 тысячи рублей.

— По нашим подсчетам, учитывая предыдущую практику, поддержку получат примерно 630 тысяч женщин, — отметил Андрей Исаев.

Третья поправка касается установления пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются единственным родителем или родителем, у которого есть решение суда об уплате алиментов.

Пособия начислят тем, чей среднедушевой доход в семье не превышает прожиточный минимум в регионе. По предварительным оценкам пособие охватит примерно 360 тысяч детей. В Саратовской области примерно 18 тысяч детей сейчас в возрасте от 8 до 16 воспитываются в неполных семьях. В среднем по России пособие составит 5360 рублей. Его также начнут выплачивать с 1 июля.

— Одним из главных нововведений является поддержка беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках. Они находятся, что называется, в «горячей точке демографии». И поддержки им фактически никакой не оказывалось — лишь небольшие выплаты. При этом матерям страшно, что ребенка не на что будет кормить и обеспечить. Им важно не обещание, как все будет хорошо потом, а поддержка здесь и сейчас, — сказала председатель движения «Совет матерей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.

Депутат Саратовской областной Думы Ольга Болякина поделилась своим мнением о новых мерах поддержки, семей с детьми.

— Речь, в первую очередь, идет о семьях, которые по той или иной причине оказались в непростой ситуации. К сожалению, сегодня много неполных семей, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. Им приходится самостоятельно решать все финансовые вопросы. Дополнительная выплаты — это хорошее подспорье для них. Помощь беременным женщинам — тоже, безусловно, востребованная мера. Для будущей мамы, которая столкнулась с трудностями, крайне важно знать, что она может рассчитывать на поддержку со стороны государства. И для молодой семьи, в которой есть маленькие дети, 100-процентная оплата больничного также станет своевременной помощью. На территории Саратовской области проживают более 312 тысяч семей, в которых воспитываются более 451 тысячи детей. В регионе уже действует ряд мер соцподдержки семей. С принятием поправок многие родители будут получать дополнительно и новые выплаты, — подчеркнула она.

Напомним, в ходе ежегодного послания президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила «Единая Россия». В их числе – оплата больничного в полном размере родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, глава государства поручил установить пособия неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно.

Необходимые законодательные изменения сразу после Послания «Единая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы.