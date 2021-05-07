Холдинг «РЖД» расширяет список поездов в направлении популярных южных курортов, билеты на которые этим летом можно будет приобрести за 120 суток до отправления.

Оформить проездной документ за четыре месяца до начала поездки (то есть уже почти на все лето) теперь стало возможным еще и на поезда: № 13/14 Саратов – Адлер; № 109/110 Москва – Анапа (в вагон СВ № 11 и в купейные вагоны №№ 12, 13, 14); № 117/118 Самара – Адлер; № 468/467 Смоленск – Адлер; № 536/535 Смоленск – Анапа.

Глубина продаж билетов увеличивается по просьбам пассажиров и в связи с ростом спроса. Это позволит путешественникам заранее планировать летний отдых и сделает поездки доступнее. Ранее билеты за 120 суток можно было приобрести на 13 поездов.

Получить подробную информацию и оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах дальнего следования, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». С более подробной информацией о правилах продажи билетов можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».