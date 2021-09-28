Министерство высшего образования и науки Российской Федерации подвело итоги конкурса на участие в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». В список грантополучателей вошли 106 высших учебных заведений со всей России, среди которых — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Вузы получат базовую часть гранта в размере 100 000 000 рублей.

«Приоритет-2030» — это программа государственной поддержки и развития университетов. Цель — сформировать в России более 100 прогрессивных университетов к 2030 году. Предполагаемый срок реализации — десять лет, она будет проходить в два этапа: 2021–2025 и 2025–2030 годы.

Вузы-участники программы разработали уникальные стратегические проекты. Грант, предусмотренный в рамках программы, получили высшие учебные заведения, которые готовы к реализации прорывных научных исследований и созданию наукоемкой продукции и технологий и которые способны внести свой вклад в развитие региональной экономики. Таким образом обеспечивается интеграция университетской науки с научными организациями и реальным сектором экономики.

«Победа Президентской академии в конкурсе на участие в программе «Приоритет-2030» закономерна в силу уникальности вуза, в том числе сети Институтов и филиалов. Грант позволит обеспечить выполнение Программы развития Академии и тем самым поможет создать новые инновационные инструменты и условия для содействия достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, повысить научно-образовательный потенциал. Филиалы смогут внести свой вклад в реализацию задач развития Академии как научно-образовательной и экспертно-консалтинговой экосистемы», – отметил директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина — филиала РАНХиГС Виктор Чепляев.