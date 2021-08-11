На утро 11 августа в Саратовской области зарегистрировано 256 новых заражений covid-19. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших коронавирусом в Саратовской области — 75,9 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 70,556 тысячи человек, за сутки — 239.

Новые случаи распределились по области так: Саратов — 102, Энгельсский район — 35, Балаковский — 17, Балашовский — 13, Вольский — десять, Марксовский — семь, Ершовский, Озинский — по шесть, Саратовский — пять, Аркадакский, Калининский, Новоузенский, Пугачевский, Ртищевский, Татищевский — по четыре, Ивантеевский, Лысогорский, Петровский, Ровенский, Романовский, Федоровский, п.Светлый — по три, Алгайский, Краснокутский, Питерский, Советский — по два, Базарно-Карабулакский, Дергачевский — по одному.