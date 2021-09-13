В субботу, 11 сентября, в Балаково произошел пожар, унесший жизни двух человек, сообщает пресс-служба следственного комитета по Саратовской области.

В злополучный вечер в квартире дома по улице Волжская собралась компания из шести человек. Ранее судимый 38-летний гость стал вести себя некорректно по отношению к 34-х хозяйке квартиры, и она выпроводила его.

Мужчина с лестницы угрожал, что подожжет ее квартиру. Вскоре гости почувствовали запах дыма и увидели огонь в коридоре квартиры. Выйти наружу и потушить огонь они не смогли. Мужчина и две женщины выбежали на балкон, откуда их эвакуировали. Хозяйка квартиры и один из гостей погибли.

Совершившего поджог мужчину отыскали и взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело.