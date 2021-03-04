В администрации Саратова может быть создана специальная структура, которая займется развитием присоединенных к городу поселков. Такое предложение высказал спикер госдумы Вячеслав Володин во время своего визита в Саратовскую область.

Для развития новых территорий, по мнения Вячеслава Володина, было целесообразно изучить опыт Москвы, которая недавно была увеличена за свит пригородных сел и напомнил, что в столице для этого был создан отдельный департамент.

— Фактически — это, как седьмой район города. Опыт Москвы здесь был бы интересен – там отдельный департамент занимается новый Москвой. Так и здесь надо бы заниматься новым Саратовом. Потому что территория муниципалитета после присоединения вырастет в три раза. Для города это возможность развития, а для людей – это новая жизнь, — сказал Вячеслав Володин.