В отношении бывшего судебного пристава-исполнителя из Ленинского района Саратова возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

С марта по апрель 2015 года мужчина получил через посредника взятку в 25 тысяч рублей от местного жителя, в отношении которого велось исполнительное производство о взыскании долга перед банком. За деньги пристав отменил запрет на проведение регистрационных действий с двумя нежилыми помещениями, направив соответствующие постановления в управление Федеральной государственной регистрации, кадастра и картографии Саратовской области для исполнения.

После этого произошла смена собственника на оба объекта.

Противоправные действия выявили сотрудники УФСБ России по Саратовской области. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, доказательства закрепляются. Расследование продолжается.