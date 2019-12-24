Приставы организовали акцию «Узнай о своих долгах», во время которой останавливали автомобили и проверяли их владельцев на наличие долгов.

Так, было выявлено два неплательщика — водители на Daewoo Nexia и FAW. Автолюбитель первой иномарки задолжал банку более миллиона рублей, которые не спешил выплачивать, а второй злоумышленник накопил долг по коммуналке 100 тысяч рублей.

В результате выявленных нарушений, сотрудники Службы арестовали транспортные средства должников, и предупредили их, что в случае непогашения суммы авто будет реализовано.

Остальные водители предпочли рассчитаться с долгами на месте. Основную часть составили штрафы ГИБДД.