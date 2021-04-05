На исполнении в отделе судебных приставов по взысканию штрафов Саратова находится сводное производство о взыскании с местного жителя долга за нарушение правил ПДД. Об этом сообщили в областном УФССП.
Гражданин накопил долг в размере 60 тысяч рублей, в основном он превышал допустимую скорость.
Выяснилось, что ему принадлежит автомобиль марки 318i.
Транспорт арестовали и поместили на штрафстоянку.
На него составили еще 21 протокол об административном правонарушении. Документы переданы в суд.
Если штрафы не будут выплачены, автомобиль передадут на реализацию.