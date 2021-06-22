Судебные приставы Кировского района Саратова вместе с представителями администрации и налоговиками вышли по 21 адресу граждан, имеющих задолженности по налоговым платежам. Об этом сообщили в областном УФССП.

Всего по итогам мероприятий было взыскано свыше 50 тысяч рублей. Должникам вручили требования об исполнении предписаний

налоговых органов, а также был арестован автомобиль марки BMW X5.

Гражданам напоминают, что во избежание таких ситуаций можно узнать о своих долгах через сервис «Банк данных

исполнительных производств». Узнать о ходе исполнительного производства можно в личном кабинете на портале «Госуслуги»