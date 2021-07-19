В прошлую пятницу судебные приставы Октябрьского района Саратова провели рейд по лодочным базам с целью выявления неплательщиков налогов. Об этом сообщили в областном УФССП.

Владельцев водного транспорта, имеющие задолженности, получили предупреждения о возможных принудительных мерах в случае уклонения от выплаты средств. Граждан предостерегли от использования сторонних ресурсов для устранения этой проблемы во избежание кражи денег и платежных данных.

Погасить долги можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», а также в личном кабинете портала «Госуслуги»