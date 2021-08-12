В Ленинском районе приставы арестовали автомобиль должницы по алиментам, сообщает УФССП по Саратовской области.

Женщина несколько лет не перечисляла сыну алименты, у нее скопился большой долг. При этом от приставов, она скрывалась, сменив фамилию и место жительства.

Тогда сотрудники ФССП решили пойти на хитрость. С помощью страницы в социальной сети они выяснили, что должница занимается пошивом одежды на дому. Пристав записалась в качестве клиента и приехала к ней домой.

У должницы арестовали Daewoo Matiz и передали его на ответственное хранение взыскателю.