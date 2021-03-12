Саратовские судебные приставы заставили жителя Ленинского района вернуть шубу в магазин после расторжения договора купли-продажи. Об этом сообщили в областном УФССП.

Мужчина приобрел в специализированном магазине женское норковое полупальто. Он выявил ряд дефектов и по решению суда торговая точка вернула ему стоимость товара и штраф на общую сумму свыше 300 тысяч рублей.

Гражданин получил средства и его обязали вернуть бракованный товар, однако он этого не сделал.

На мужчину завели исполнительное производство, ему вручили требование об исполнении решения суда. После этого гражданин вернул некачественный товар взыскателю.

Производство закончилось фактическим исполнением.