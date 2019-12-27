В Энгельсском районе приставы приостановили деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов.

По решению суда организация признана виновной в нарушении требований промышленной безопасности.

— В частности, предприятие эксплуатировало технические устройства — баллоны гидро аккумуляторы без заключения экспертизы промышленной безопасности, что создавало угрозу жизни и здоровью людей, — уточники в Службе.

В связи с этим было решено приостановить деятельность организации на 90 суток до устранения нарушений. Приставы опечатали объекты.