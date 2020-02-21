В управлении федеральной службы судебных приставов по Саратовской области объявили результаты конкурса на закупку авиабилетов для депортацию мигрантов. Документы опубликованы на портале госзакупок.

Тендер выиграло два предприятия — ООО «Мир», предложившее цены в 251,703 тысячи рублей и ООО «Авиатур Плюс» с ценой 255,637 тысячи рублей. Таким образом, приставам, которые планировали потратить на это 900 тысяч рублей, сэкономили почти 394 тысячи рублей.

Напомним, конкурс был объявлен 10 февраля. В УФССП планировали депортировать мигрантов самолетами в Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Египет, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Нигерию, Пакистан, Узбекистан, Украину, Таджикистан, Туркменистан, Турцию.