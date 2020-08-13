В управлении Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области ведутся работы по оптимизации процесс приема граждан, сообщает пресс-служба ведомтсва.

— Прием осуществляется с соблюдением всех установленных требований для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Кроме этого, Управлением приняты необходимые меры, чтобы оптимизировать процесс приема граждан. Напоминаем, что записаться на личный приём граждане могут дистанционно через официальный сайт Управления в разделе «Обращения», — говорится в сообщении.