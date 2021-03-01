Вечером в пятницу прежний менеджмент завода РМК предпринял попытку незаконно вывезти с территории предприятия имущество кредиторов сообщает пресс-служба группы компаний «Регион».

Напомним, что несмотря на утверждения некоторых СМИ, ряд компаний, для которых РМК изготовил продукцию имеют право на беспрепятственный вывоз своей продукции при подтверждении права собственности и оформлении необходимых документов на транспортировку. Однако, прежний менеджмент, не оставляет попыток раскачать ситуацию вокруг завода с целью недопущения новых владельцев к управлению РМК предпринял очередную дерзкую акцию.

В минувшую пятницу, 26 февраля, совместными усилиями приставов, работников полиции и сотрудников охранного предприятия была пресечена попытка кражи продукции. По документам к вывозу был оформлена одна партия груза, а при проверке оказалось, что вес почти в пять раз выше. Как нам сообщили в пресс-службе ГК «Регион», один из сотрудников охранного предприятия обратил внимание, что машина выглядит как полностью гружённая, хотя по документам картина иная. То есть, по сути, была совершена попытка хищения под шумок имущества кредиторов завода.

Кстати, в некоторых СМИ Саратова это происшествие было подано, как героический прорыв блокады предприятия. Правда почему-то коллеги забывают упомянуть, что при соответствующем оформлении документов никаких препятствий для вывоза нет.

Такой предвзятый подход лишний раз показывает истинные мотивы предыдущего руководства завода — получить максимальную выгоду от продажи оставшегося имущества.

Восстанавливать производство и возобновлять работы оно не намерено. Видимо, как и выплату задолженности по зарплате на сумму более 32 миллиона рублей, которая образовалась за время их эффективного управления РМК.