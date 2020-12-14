Суд обязал жителя Хвалынска выплатить бывшей супруге компенсацию за половину доли от дома стоимостью свыше 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в областном УФССП.

В отношении мужчины возбудили исполнительное производство. Он получил требование о выплате долга, но исполнять решение суда не торопился.

Выяснилось, что у него есть открытые счета в банке. Его деньги арестовали.

Оказалось, что мужчина получил по наследству дом, хотя он говорил, что жилье, которое делят, у него единственное.

На гражданина составили протокол, а спорную недвижимость арестовали. Только после этого он отдал 80 тысяч рублей.