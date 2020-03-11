В Балаковском районе Саратовской области мужчина по решению суда будет жить с бывшей супругой в одной квартире. Об этом сообщает региональное управление федеральной службы судебных приставов.

Согласно решению суда, которое вступило в силу, мужчина после развода получил право жить в квартире, где уже проживает его уже бывшая жена. Судебные приставы связались с женщиной, и она заверила их, что препятствовать вселению экс-мужа не будет. Вместе с сотрудниками федеральной службы, мужчине были переданы ключи от жилья.